В новом выпуске «Контроля качества» рассказали об уборке улиц в Спутнике (видео)

Город Спутник привлекает людей не только яркими фасадами и благоустроенной набережной. Все, кто хоть однажды посетил его, отмечают необычайную чистоту этого места.

В новом выпуске программы «Контроль качества» (12+) ведущий Виталий Добров встречается с «бойцами невидимой армии». Речь идет о людях, которые ежедневно ухаживают за газонами и фонтаном, убираются на набережной и во дворах.

В видео вас ждут интересные подробности работы дворников, их взаимоотношения с жителями, кадры уборки. И все это с комментариями Виталия Доброва, который на день перевоплотился в дворника и на своем опыте узнал, как живут и трудятся эти порой незаметные, но очень нужные для города люди.

Выпуск передачи будет интересен и тем, кто уже живет в Спутнике, и тем, кто только думает о переезде сюда.