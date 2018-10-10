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У студентов пензенских колледжей проверят знания

10 октября в 16:44 112 просмотров

В Пензенской области 11 октября у первокурсников колледжей проверят качество общеобразовательной подготовки.

Более 700 студентов выполнят работы по русскому языку, математике, истории и иностранному языку. Планируется, что исследование поможет выявить уровень функциональной грамотности.

«Это исследование даст представление об уровне знаний, с которым студенты колледжей и техникумов приходят после окончания девятых классов в эти учреждения. В дальнейшем мы планируем посмотреть не только первый курс, но и второй, и третий, проверить, улучшается ли знание общеобразовательных предметов за время обучения в колледжах», — пояснил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Результаты исследования будут известны в декабре, сообщает пресс-центр облправительства.


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