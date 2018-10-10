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После жалобы пензенца отремонтировали светофор на ул. Бакунина

10 октября в 16:57 64 просмотра
Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о неработающем пешеходном светофоре на перекрестке ул. Бакунина и ул. Плеханова.

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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о неработающем пешеходном светофоре на перекрестке ул. Бакунина и ул. Плеханова.

По словам мужчины, светофор неисправен с весны.

На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. Он сообщил, что поломку устранили, объект сейчас работает в нормальном режиме.

Фотография: скриншот https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.010527%2C53.199794&z=16&mode=search&text=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B078&sll=45.024981%2C53.199212&sspn=0.019655%2C0.006455&panorama%5Bpoint%5D=45.010220%2C53.199656&panorama%5Bdirection%5D=108.236633%2C-0.755210&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C57.759460

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