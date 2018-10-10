После жалобы пензенца отремонтировали светофор на ул. Бакунина

По словам мужчины, светофор неисправен с весны.
На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. Он сообщил, что поломку устранили, объект сейчас работает в нормальном режиме.
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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о неработающем пешеходном светофоре на перекрестке ул. Бакунина и ул. Плеханова.
По словам мужчины, светофор неисправен с весны.
На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. Он сообщил, что поломку устранили, объект сейчас работает в нормальном режиме.