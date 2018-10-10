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Жалобную книгу» информационного агентства , чтобы сообщить о неработающем пешеходном светофоре на перекрестке ул. Бакунина и ул. Плеханова." data-title="После жалобы пензенца отремонтировали светофор на ул. Бакунина — Пенза-пресс, рунет за день">