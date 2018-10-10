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В Лунинском районе супруги с детьми едва не пострадали от пули

10 октября в 17:29 368 просмотров

В Лунинском районе Пензенской области на пруду в супружескую пару с детьми стрелял неизвестный. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в Сети появилась информация о том, что 7 октября семья отдыхала на пруду. На противоположном берегу находилась компания мужчин, один из которых выстрелил в сторону пензенцев из карабина «Сайга». Никто не пострадал.

Следователи выяснили, что это случилось около села Степановка. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Напомним, пользователи Сети обсуждают петицию, в которой женщина призывает главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

«Один из людей демонстративно с оружием на плече подошел к берегу. Он посмотрел на нас прямо в лицо, присел на корточки, вскинул оружие, целясь точно в нас! Мы опешили с мужем, подумали, что это такая шутка. Потом к нему подошел другой мужчина с биноклем и стал нас разглядывать. Первый сидел не шевелясь все это в время и смотрел в прицел на нас. Это было жуткое ощущение.

Мы замерли в ступоре. В голове неслись мысли: неужели будут стрелять? Я только успела спросить мужа: «Что, они собираются в нас стрелять?» И раздался выстрел! Шок! Громкий страшный звук, свист мимо нас! Где старший сын? Все живы?

У меня, руки стали ходить ходуном — это про то, что был совет все заснять на видео, иначе теперь мы не докажем факт стрельбы в нас. В таком состоянии аффекта у меня не было мыслей в голове, кроме как спасать себя и детей!» — написала она.

Отметим, что это — всего лишь мнение из петиции. Как обстояли дела на самом деле, разберется следствие.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8-1181648/

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