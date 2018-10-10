Вместе 70 лет. В Пензе семейную пару поздравили с юбилеем

«Примите поздравления с таким серьезным юбилеем — 70-летием! Это возраст мудрости и осмысления своего жизненного пути. Пусть жизнь наполняется радостью от осознания того, сколько важных дел было сделано за все эти годы. Желаем крепкого здоровья и душевного тепла», — пожелали им представители ведомства.

Семен Васильевич Плужников — ветеран Великой Отечественной войны и легендарный связист, ему 94 года. Его 91-летняя супруга Мария Васильевна в годы войны работала трактористкой, сообщает пресс-служба мэрии.

Семен Васильевич поделился секретами долгого и крепкого брака.

«Нужно уметь уступать, подстраиваться друг под друга. А еще — уважать друг друга. У нас в семье нет главного, все решаем вместе. Даже если и повздорим, то стараемся ссору быстро сгладить. Не зря говорят: «Где лад, там и клад!». Раз поженились, то надо жить вместе, переживать все радости и горести сообща. Тогда будет все нормально», — рассказал ветеран.

У пары — трое детей, трое внуков и четверо правнуков. Они признаются, что семья — их главное счастье.