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Российские ученые создали искусственное мясо

11 октября в 09:24 270 просмотров
, сообщают «Известия». Необходимость в соответствующей разработке возникла в связи с угрозой продовольственного кризиса на фоне роста населения Земли. При этом в мире отмечается увеличенное потребление мяса.

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Ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге вырастили искусственное мясо в пробирке, сообщают «Известия». Необходимость в соответствующей разработке возникла в связи с угрозой продовольственного кризиса на фоне роста населения Земли. При этом в мире отмечается увеличенное потребление мяса.

Под искусственным подразумевают продукт, выращиваемый в виде клеток, который никогда не был частью животного. Такое мясо не предполагает применения методов генной инженерии. По словам специалистов, получение исходных клеток от животных необходимо лишь один раз, после чего клетки «культивируют» себя самостоятельно.

По мнению экспертов, до массового производства искусственного мяса еще далеко. Кроме того, оно повлечет увеличение добавок искусственных гормонов в биологическую культуру.

Также специалисты опасаются, что выращивание мяса в пробирках приведет к запущению пастбищ и разорению работников ферм.


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