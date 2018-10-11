«Райки», «Среда», ул. Ново-Казанская. Что увидел губернатор на проблемных объектах
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Для автолюбителей. В Пензенской области введут контроль за ценами на техосмотр
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец лишился прав из-за долгов
Мэр Пензы оценил готовность снегоуборочной техники к зиме
В Кичкелейке зимой достроят корпус для проживания инвалидов с сопровождением
В Пензе скончался профессор ПГУ Василий Бондалетов
Белозерцев: Мы готовы предложить инвесторам хорошие условия
Ремонт улицы Аустрина движется к завершению
Круговая порука? Имеют ли право отключить ЖКУ за долги соседа
Пензенцы попросили осветить тропинку у больницы
Вместе 70 лет. В Пензе семейную пару поздравили с юбилеем
После жалобы пензенца отремонтировали светофор на ул. Бакунина

В Москве состоялся крупный международный аптечный саммит

11 октября в 09:56 200 просмотров
«Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ». В числе аккредитованных для участия в этом престижном мероприятии представителей СМИ оказались и журналисты телеканала «Экспресс».

" data-title="В Москве состоялся крупный международный аптечный саммит — Пенза-пресс, рунет за день">

В Москве прошел международный аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ». В числе аккредитованных для участия в этом престижном мероприятии представителей СМИ оказались и журналисты телеканала «Экспресс».

Аптечный саммит: цифры и факты

Проведение подобного рода мероприятия давно стало не только хорошей традицией, но и знаковым событием для представителей отечественного и зарубежного фармрынка. Красноречивым тому подтверждением служат следующие цифры. В нынешнем году аптечный саммит посетили более 450 делегатов. В их числе — представители 100 крупнейших аптечных сетей нашей страны, а также 20 ведущих дистрибьюторов.

В рамках саммита прошли круглые столы, дискуссии, а также интервью с ведущими специалистами и инноваторами в области аптечного бизнеса. Модератором основного заседания был выбран генеральный директор компании «НоваМедика», обладатель целого ряда престижных премий Александр Кузин.

Какие вопросы поднимались на саммите?

Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ» интересен, прежде всего, тем, что круг вопросов для обсуждения заранее выбирается его участниками. Главной темой на повестке дня традиционно стала стратегия выживания на перенасыщенном конкурентном рынке. Отдельно заострялось внимание на состоянии региональных аптечных сетей, находящихся под спудом тотальной гегемонии фармацевтических гигантов.

Подобная ситуация вынуждает местные компании работать в рамках конкретно взятого региона, довольствуясь пресловутой синицей в руке.

Еще один актуальный вопрос — недостаточно высокая квалификация сотрудников, и могут ли в этой связи технические новшества упразднить профессию фармацевта.

Интересную мысль озвучил один из гостей саммита, проректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Захар Голант. По его мнению, наметившееся снижение покупательского спроса обусловлено тем, что большинство вращающихся сегодня на рынке препаратов не имеют доказанной эффективности. Подобная ситуация усугубляется еще и тем, что потребители зачастую предпочитают действовать по принципу «сам себе доктор», покупая лекарственные средства без рекомендации врача.

Завершился аптечный саммит вручением ежегодной международной премии в области аптечного бизнеса «Зеленый крест».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...