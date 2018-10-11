Специалисты научились диагностировать рак на ранней стадии

Ранее этот вид онкозаболевания легких специалисты могли определить только на стадии, когда операция уже не приводила к положительному результату.
Новая система относительно недорогая. Она позволяет находить два маркера мутации эпидермального фактора роста — p.L858R и Exon 19del. Исследования показали, что точность определения рака составляет 11 случаев из 12 возможных.
Добровольцами эксперимента стали 248 человек, у которых были определены те или иные образования в легких в результате рентгенографических обследований. У 23 испытуемых система EFIRM идентифицировала доброкачественные новообразования, а еще у 21 — немелкоклеточную карциному на ранних стадиях.
В настоящее время ученые продолжают совершенствовать разработку, чтобы она более качественно диагностировала заболевание. Отмечается, что технология EFIRM может спасти тысячи людей.