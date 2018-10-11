Специалисты научились диагностировать рак на ранней стадии

Ученые из Калиформии разработали новую технологию EFIRM, благодаря которой при помощи слюны или крови можно обнаружить немелкоклеточную карциному, сообщает «Мир24».

Ранее этот вид онкозаболевания легких специалисты могли определить только на стадии, когда операция уже не приводила к положительному результату.

Новая система относительно недорогая. Она позволяет находить два маркера мутации эпидермального фактора роста — p.L858R и Exon 19del. Исследования показали, что точность определения рака составляет 11 случаев из 12 возможных.

Добровольцами эксперимента стали 248 человек, у которых были определены те или иные образования в легких в результате рентгенографических обследований. У 23 испытуемых система EFIRM идентифицировала доброкачественные новообразования, а еще у 21 — немелкоклеточную карциному на ранних стадиях.

В настоящее время ученые продолжают совершенствовать разработку, чтобы она более качественно диагностировала заболевание. Отмечается, что технология EFIRM может спасти тысячи людей.