Ремонт улицы Аустрина движется к завершению

В Пензе практически закончили ремонтировать улицу Аустрина. На всем ее протяжении рабочие установили бортовой камень. Покрытие проезжей части выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В настоящее время подрядная организация проводит укладку асфальта на съездах с основной магистрали и работы по благоустройству.

«Долгое время жители агломерации высказывали недовольство из-за заторов на переезде через железнодорожные пути в районе Мясокомбината в утренние и вечерние часы. Это было связано с плохим состоянием асфальтового покрытия. Проблему удалось решить», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Подрядная организация также заменила старый асфальт, который проходил через переезд на резинокордовое покрытие.