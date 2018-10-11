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Пензенец составил видеоподборку неоднозначных маневров на дороге

11 октября в 11:38 328 просмотров
, которые игнорируют сигналы светофора, разметку и знаки. Пользователь создал видеоподборку неоднозначных инцидентов на дороге.

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На дорогах Пензы часто встречаются автолюбители, которые игнорируют сигналы светофора, разметку и знаки. Пользователь создал видеоподборку неоднозначных инцидентов на дороге.

Ролик мужчина опубликовал в социальной сети. На кадрах — несколько автомобилистов, проехавших на «красный», а также автобус и машина, которые повернули направо не со своей полосы. Все записи были сделаны в разное время.

Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях, если водитель проехал на красный сигнал светофора впервые, ему может грозить штраф в 1000 рублей, если это не единичный случай за год — 5000 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев. Поворот не со своей полосы влечет за собой предупреждение либо штраф в 500 рублей.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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