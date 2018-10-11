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Белозерцев: Мы готовы предложить инвесторам хорошие условия

11 октября в 12:15 264 просмотра
«Золотая осень» (0+), которая проходит в Москве. На ней ему удалось провести ряд переговоров с инвесторами.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил выставку «Золотая осень» (0+), которая проходит в Москве. На ней ему удалось провести ряд переговоров с инвесторами.

Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter о возможностях сотрудничества Пензенской области с компаниями из Брянска.

«На «Золотой осени» встретился с коллегами с брянщины. У нас давние, дружеские отношения. С руководителем компании «Мираторг» Виктором Линником обсудили возможности прихода к нам в регион. Компания очень мощная, лидер в России, а мы готовы предложить инвесторам хорошие условия», — написал он.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставки оценил потенциал пензенских агропредприятий и их продукцию. На «Золотой осени» фермеры региона продемонстрировали широкий выбор соков, консервов, колбасных изделий, макарон, молочной продукции.

Фотография: https://twitter.com/BelozercevIA/status/1050311148996874241?s=20

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