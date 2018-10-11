Белозерцев: Мы готовы предложить инвесторам хорошие условия

Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter о возможностях сотрудничества Пензенской области с компаниями из Брянска.
«На «Золотой осени» встретился с коллегами с брянщины. У нас давние, дружеские отношения. С руководителем компании «Мираторг» Виктором Линником обсудили возможности прихода к нам в регион. Компания очень мощная, лидер в России, а мы готовы предложить инвесторам хорошие условия», — написал он.
На «Золотой осени» встретился с коллегами с Брянщины. У нас давние, дружеские отношения. С руководителем компании «Мираторг» Виктором Линником обсудили возможности прихода и к нам в регион. Компания очень мощная, лидер в России, а мы готовы предложить инвесторам хорошие условия. pic.twitter.com/0p31Tc2oeW— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 октября 2018 г.
Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставки оценил потенциал пензенских агропредприятий и их продукцию. На «Золотой осени» фермеры региона продемонстрировали широкий выбор соков, консервов, колбасных изделий, макарон, молочной продукции.