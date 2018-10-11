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Пензенский бизнесмен провернул аферу и уехал жить в Египет

11 октября в 13:28 310 просмотров

В Астрахани будут судить за мошенничество и хищение имущества в крупном размере 45-летнего пензенца.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, пензенец, который представляет частную компанию, заключил контракт с мужчиной на поставку 10 тонн мороженой рыбы и обещал оплатить товар в течение 15 дней после получения.

Отмечается, что житель Пензы сотрудничал с бригадой не первый год и все это время был добросовестным партнером. Астраханец доверился мужчине и отправил ему леща и воблу более чем на 320 тысяч рублей без предоплаты. Покупатель по телефону подтвердил получение рыбы, а также сказал, что отправил ее на реализацию и вскоре оплатит.

Через некоторое время партнер попросил астраханца дать ему отсрочку, так как купил квартиру. Бригадир напрямую связался с предпринимателем, от лица которого действовал пензенец. Оказалось, что бывший представитель фирмы давно уволился и уехал из города.

После того, как в отношении пензенца возбудили уголовное дело, его объявили в розыск. Полицейские выяснили, что он покинул Россию и переехал жить в Египет. В марте его депортировали на родину.

Оказалось, что деньги, которые пензенец получил от продажи рыбы, он потратил на бизнес по изготовлению колбас и блюд русской кухни в Египте.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.


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