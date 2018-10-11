Мэр Пензы оценил готовность снегоуборочной техники к зиме

11 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание в МУП «Зеленхоз», где проверил готовность техники к зиме.

Предприятие располагает 23 единицами крупногабаритной техники, среди которой — плужно-щеточное оборудование, погрузчики, самосвалы, также там есть восемь единиц малой механизации. Для обработки пешеходных зон приобрели соль, на следующей неделе ожидается поставка песка, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев положительно оценил состояние снегоуборочных средств.

«Чтобы техника служила дольше, главное своевременно приводить ее в порядок, не ожидая начала следующего зимнего сезона. Что имеется нужно поддерживать, а по возможности — приобретать новое», — отметил он.

Кроме того, в ходе встречи собравшиеся поговорили о текущих работах сотрудников МУПа. В настоящее время основные силы направлены на ликвидацию опавшей листвы.