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Пензенец лишился прав из-за долгов

11 октября в 14:32 114 просмотров
, пензенец должен был выплатить деньги за избиение коллеги, но не спешил этого делать. Приставы применили к нему побудительные меры.

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По решению суда, пензенец должен был выплатить деньги за избиение коллеги, но не спешил этого делать. Приставы применили к нему побудительные меры.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина задолжал 185 тысяч рублей, которые он должен был выплатить еще осенью 2017 года. Судебные приставы неоднократно беседовали с ним и в итоге выдали постановление об ограничении в управлении автомобилем.

Однако пензенец продолжал работать на маршруте и возить пассажиров. Приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели проверку на дорогах, в ходе которой обнаружили должника.

В результате на мужчину составили протокол за «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». Данная статья предусматривает лишение водительских прав.


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