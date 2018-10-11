Пензенец лишился прав из-за долгов

По решению суда, пензенец должен был выплатить деньги за избиение коллеги, но не спешил этого делать. Приставы применили к нему побудительные меры.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина задолжал 185 тысяч рублей, которые он должен был выплатить еще осенью 2017 года. Судебные приставы неоднократно беседовали с ним и в итоге выдали постановление об ограничении в управлении автомобилем.

Однако пензенец продолжал работать на маршруте и возить пассажиров. Приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели проверку на дорогах, в ходе которой обнаружили должника.

В результате на мужчину составили протокол за «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». Данная статья предусматривает лишение водительских прав.