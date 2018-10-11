В Сердобске мужчина погиб из-за драки, в которой даже не участвовал

Следствие установило, что в ночь на 8 октября на вокзале в городе Сердобске произошел конфликт между двумя компаниями, завязалась драка. В это время из торговой точки вышел мужчина, один из драчунов решил, что прохожий вступится за своих знакомых, и ударил его кулаком в лицо. Сердобчанин упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Через некоторое время приятелям удалось привести в чувства пострадавшего, мужчину отвезли домой. На утро родственники нашли его мертвым.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что мужчина скончался от травмы головы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Расследование продолжается.