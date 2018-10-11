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В Сердобске мужчина погиб из-за драки, в которой даже не участвовал

11 октября в 15:33 586 просмотров

В Сердобском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 39-летнего мужчины.

Следствие установило, что в ночь на 8 октября на вокзале в городе Сердобске произошел конфликт между двумя компаниями, завязалась драка. В это время из торговой точки вышел мужчина, один из драчунов решил, что прохожий вступится за своих знакомых, и ударил его кулаком в лицо. Сердобчанин упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Через некоторое время приятелям удалось привести в чувства пострадавшего, мужчину отвезли домой. На утро родственники нашли его мертвым.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что мужчина скончался от травмы головы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Расследование продолжается.


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