В Пензе выяснят, почему малый бизнес неактивно заявляется на гранты

О деятельности мэрии по содействию бизнесменам рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк. По ее словам, в Пензе работают 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса — это более 50% от общего числа.

«94,5% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — это микробизнес. Число средних предприятий невелико», — отметила начальник управления.

На предприятиях создано более 103 тысяч рабочих мест, это 40% от числа всех работающих пензенцев. За девять месяцев текущего года появилось 3448 новых субъектов малого и среднего бизнеса, по этому показателю Пенза, сообщила Ольга Жовтяк, в 1,7 раз опережает Казань — лидера в ПФО по количеству субъектов МСП.

Пензенских бизнесменов активно информируют о мерах поддержки и условиях предоставления грантов — на разработку и выпуск брошюр и буклетов из городского бюджета в 2017 и 2018 годах был выделен миллион рублей.

«Гранты предоставляются начинающим бизнесменам на реализацию проектов в части приобретения оборудования, спецтехники, оплату рекламы в СМИ и так далее. Поддержку получают и предприятия, реализующие приоритетные направления деятельности. В 2017 году из четырех заявок, допущенных к участию в конкурсе, победителями стали три организации. Они получили гранты по 300 тысяч рублей», — сообщила Ольга Жовтяк.

По ее словам, в этом году заявки на гранты подали шесть предприятий.



Глава Пензы Николай Тактаров спросил у докладчицы, каковы причины того, что за два года в городе ликвидировано более четырех тысяч предприятий, и что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию.

«Есть тенденции к закрытию предприятий, мы стараемся узнавать причины. Одна из них — перерегистрация, называют и изменение экономической ситуации. Есть и иные, частные случаи», — сказала Ольга Жовтяк.

Депутат Владимир Мутовкин поинтересовался, анализируется ли работа малых предприятий, их эффективность и объемы налоговых поступлений. Начальник управления по развитию внешних связей и потребительского рынка не смогла озвучить эти цифры. Депутат подчеркнул, что эти показатели являются очень важными. Также он выразил недовольство в связи с недостаточным количеством заявок на гранты.

«Мы сообщаем об этом через СМИ, распространяем брошюры. Нужно предприятиям собрать необходимую документацию. А они все молодые. Возможно, с этим возникают сложности. Но мы оказываем консультативную помощь», — предположила докладчица.

Депутат Ирина Воронина отметила, что отчет представлен в радужном цвете, предложила дополнить его разделом, где было бы отражено, что иногда «из-за непрофессионализма чиновников создаются препятствия для малого и среднего бизнеса», и спросила, известны ли Ольге Жовтяк такие факты.

«Было два судебных заседания. Компания «Флагман» попросила провести аукцион по распределению торговых точек, его не провели. ООО обратилось в суд, мэрия его проиграла и понесла издержки. Другая история связана с «Аллер-авто»: организация получила в аренду участок за 8,3 млн руб в год, там готовилось строительство объекта. Оплатили аренду, а в строительстве им отказали в мэрии. Суд администрация проиграла, нужно вернуть эти 8,3 млн и судебные издержки заплатить. И это только два случая», — подчеркнула Ирина Воронина.

Также она напомнила о том, что администрация города задолжала ИП, ООО и ОАО за выполнение разных работ и услуг по контрактам 20 млн рублей.

«Как будет развиваться бизнес, если мэрия не платит за работы? Прошу эти моменты отразить в докладе к сессии», — сказала народная избранница.

«По «Аллер-авто» говорить не могу, это не в моей компетенции. По «Флагману» проблема связана с пробелом в законодательстве, и каждая сторона трактовала его по-своему. Издержки по суду были выплачены, договора с «Флагманом» заключены. Доклад не могу сделать, потому что не все вопросы находятся в моей компетенции», — ответила Ольга Жовтяк.

Ирина Воронина предложила ей обратиться в другие отделы и попросить помощи коллег при составлении доклада.

Владимир Мутовкин попросил также проанализировать вопрос, связанный с небольшим количеством заявок на предоставление помещений на льготных условиях и грантов. В целом депутаты назвали доклад начальника городского управления по развитию внешних связей и потребительского рынка неплохим.