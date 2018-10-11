Пензенская пенсионерка проведет 4 года в колонии за смерть мужа

В Пензе вступил в силу приговор в отношении 66-летней пенсионерки, из-за которой погиб ее супруг.

Все произошло днем 20 мая. Установлено, что пенсионерка готовила обед, в это время на кухню пришел ее пьяный муж. К мужчине подбежала кошка, тот отшвырнул ее, а потом выбросил в окно. Несмотря на то, что квартира находится на первом этаже, пенсионерка сильно возмутилась таким поведением. Она схватила нож и ударила им супруга в живот. «Скорую» потерпевший вызвать отказался, жена сама обработала ему рану.

На следующий день пенсионера все же пришлось госпитализировать. Вскоре в больнице 65-летний мужчина умер, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате суд приговорил пензячку к четырем годам лишения свободы, которые она должна провести в колонии. Однако женщина и ее адвокат пытались обжаловать такое наказание. Пенсионерка ссылалась на то, что не желала своему мужу зла.

Суд оставил приговор без изменения.