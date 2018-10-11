Пензенские спасатели помогли больному мужчине и запертому малышу

В Пензе в один день понадобилась помощь тяжело больному мужчине и маленькому ребенку. Оба оказались запертыми в квартирах.

Инциденты произошли 10 октября. Так, родственники больного мужчины не смогли попасть к нему в жилище — мужчина был заперт изнутри. Женщина, которая позвонила спасателям, сообщила, что ему срочно требуется медицинская помощь.

В тот же день один взаперти оказался малыш. Пока взрослых не было дома, ребенок закрылся в квартире, самостоятельно открыть дверь не смог, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

По обоим адресам на место выехали специалисты, которые оперативно оказали помощь.

Спасатели напомнили жителям области, что не нужно оставлять детей и больных людей без присмотра, так как это может привести к несчастному случаю.