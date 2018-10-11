«Райки», «Среда», ул. Ново-Казанская. Что увидел губернатор на проблемных объектах
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Для автолюбителей. В Пензенской области введут контроль за ценами на техосмотр
Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке 15 пожарных тушили горящие сараи
В Нижнем Ломове ночью сгорела квартира
В Каменке 9 пожарных тушили квартиру
В Бессоновке огонь уничтожил баню
В Пензе на ул. Курской горит дом — очевидец
В Пензе спасатели сняли пострадавшего с козырька подъезда
В Арбеково огонь уничтожил крышу пристроя
В Мокшанском районе утром сгорел дом
В Пензе на ул. Кураева загорелась парная
В Камешкирском районе огонь уничтожил надворные постройки

Пензенские спасатели помогли больному мужчине и запертому малышу

11 октября в 16:18 244 просмотра

В Пензе в один день понадобилась помощь тяжело больному мужчине и маленькому ребенку. Оба оказались запертыми в квартирах.

Инциденты произошли 10 октября. Так, родственники больного мужчины не смогли попасть к нему в жилище — мужчина был заперт изнутри. Женщина, которая позвонила спасателям, сообщила, что ему срочно требуется медицинская помощь.

В тот же день один взаперти оказался малыш. Пока взрослых не было дома, ребенок закрылся в квартире, самостоятельно открыть дверь не смог, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

По обоим адресам на место выехали специалисты, которые оперативно оказали помощь.

Спасатели напомнили жителям области, что не нужно оставлять детей и больных людей без присмотра, так как это может привести к несчастному случаю.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/10/11/14261812

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...