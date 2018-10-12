Пензенцы назвали сквер у «Афганских ворот» одним из лучших мест для фотосессии

По словам обратившихся в редакцию пензенцев, осенний сквер сказочно красив. И сам монумент, посвященный погибшим в Афганской войне, выглядит величественно. Предлагаем вам увидеть это на фото, снятое в формате 360 градусов.

«В следующем году исполнится 20 лет с момента закладки мемориального комплекса. О нем не так часто говорят. Мемориал не входит в туристические маршруты. Но в сквере всегда много детей, горожан, которые отдыхают на лавках, читают книги, любуются осенними деревьями», — сказала позвонившая в редакцию горожанка.

Напомним, мемориал воинам-афганцам установлен на ул. Максим Горького, у администрации Пензы. Сперва в комплексе были только «Афганские ворота». Но затем его дополнили памятником погибшим в Чеченской войне солдатам. Оба мемориала содержат плиты с именами павших воинов. В «Афганских воротах» горит вечный огонь. Камень в основание комплекса заложили в 1999 году.

Большой материал с картой мест для фотосессий можно найти ЗДЕСЬ.