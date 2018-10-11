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Корпоративные клиенты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом

11 октября в 16:40 184 просмотра
«Очень много интернета B2B» (16+). Она может стать дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по России.

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Корпоративные клиенты Tele2 смогут пользоваться опцией безлимитного интернета с помощью услуги «Очень много интернета B2B» (16+). Она может стать дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по России.

Данная опция подойдет тем пользователям, которым не хватает включенного объема трафика на «средних» и «тяжелых» пакетах. Услугу можно подключить на тарифных планах линейки «Мой бизнес», а также на архивных предложениях «Альфа», «Бета» и «Гамма». В поездках по России интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки. В зависимости от региона стоимость опции составляет от 100 до 600 рублей.

Для подключения услуги «Очень много интернета В2В» нужно заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Кроме того, опцию можно активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте.

«Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно обновляем наши тарифы с учетом новых запросов. Корпоративные продукты Tele2 учитывают потребность абонентов в простых предложениях, выгодных условиях для поездок по России и больших объемах data-услуг. Сегодня мы запускаем честный безлимитный интернет для тех пользователей, которые регулярно нуждаются в большом объеме трафика. Эволюция услуг позволяет нам завоевывать и удерживать лояльность абонентов. Наш показатель NPS в бизнес-сегменте постоянно растет: по итогам сентября индекс увеличился на 20 п. п. год к году. Эта динамика напрямую зависит от нашей способности предлагать клиентам лучший сервис и продукт», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.

Фотография: фото предоставлено компанией Теле2

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