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Мегафон предлагает самый быстрый интернет в Пензе и области

11 октября в 16:51 212 просмотров
, разработавшей приложение Speedtest, интернет от МегаФона является самым быстрым в России и Пензенской области.

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По данным компании Ookla, разработавшей приложение Speedtest, интернет от МегаФона является самым быстрым в России и Пензенской области.

В рамках исследования было проанализировано более 7,9 млн замеров с почти 1,5 млн разных устройств, которые делали обычные пользователи по всей стране во всех сетях операторов в первой половине 2018 года.

В Пензе средняя скорость в сети 4G «МегаФона», показавшего лучшие значения, составила более 25 Мбит/с, а максимальная достигла 50 Мбит/с. В районах же средняя скорость превысила 19 Мбит/с, а максимальная — 45 Мбит/с.

«Мы постоянно модернизируем сеть, увеличиваем скорости интернета в Пензе и области, улучшаем прием в сложных помещениях. Предлагаем выгодные цены на услугу, например, безлимитный трафик на популярной линейке «Включайся» (18+). Все это приводит к тому, что количество прокаченного трафика через сети «МегаФона» удваивается каждый год», — отметил директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Ранее «МегаФон» уже был признан самым быстрым на мобильном рынке — Ookla присуждала оператору звание самой быстрой сети 4G по итогам прошлого года. Результаты исследований за 2018 год можно изучить на ресурсе speedtest.net.


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