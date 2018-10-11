Мегафон предлагает самый быстрый интернет в Пензе и области

По данным компании Ookla, разработавшей приложение Speedtest, интернет от МегаФона является самым быстрым в России и Пензенской области.

В рамках исследования было проанализировано более 7,9 млн замеров с почти 1,5 млн разных устройств, которые делали обычные пользователи по всей стране во всех сетях операторов в первой половине 2018 года.

В Пензе средняя скорость в сети 4G «МегаФона», показавшего лучшие значения, составила более 25 Мбит/с, а максимальная достигла 50 Мбит/с. В районах же средняя скорость превысила 19 Мбит/с, а максимальная — 45 Мбит/с.

«Мы постоянно модернизируем сеть, увеличиваем скорости интернета в Пензе и области, улучшаем прием в сложных помещениях. Предлагаем выгодные цены на услугу, например, безлимитный трафик на популярной линейке «Включайся» (18+). Все это приводит к тому, что количество прокаченного трафика через сети «МегаФона» удваивается каждый год», — отметил директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Ранее «МегаФон» уже был признан самым быстрым на мобильном рынке — Ookla присуждала оператору звание самой быстрой сети 4G по итогам прошлого года. Результаты исследований за 2018 год можно изучить на ресурсе speedtest.net.