Белозерцев предложил «Газпрому» пензенскую продукцию

Губернатор в рамках импортозамещения предложил «Газпрому» продукцию пензенских предприятий. Алексей Миллер поручил рабочей группе изучить этот вопрос.

«Расширение использования технологий, продукции и услуг наших предприятий станет выгодным направлением сотрудничества», — отметил Иван Белозерцев.

Также глава правления «Газпрома» поблагодарил губернатора Пензенского региона за выполнение обязательств по газификации населенных пунктов и инвестиционных площадок в рамках совместных программ.

«В настоящее время уровень газификации в области составляет 98%. Начиная с 2005 года, «Газпром» проложил на территории региона 14 газопроводов, размер инвестиций составил 1,3 млрд руб.», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В 2018-м в областном центре появятся еще три газопровода: к микрорайонам Заря, Междуречье и поселку Нефтяник. До конца года планируется завершить работы на объекте в микрорайоне Шуист. Также компания продолжает работы еще по четырем газопроводам.