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Курсы доллара и евро выросли

11 октября в 17:21 190 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 12 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 66,1832 руб. до 66,7727 руб., курс евро — 76,0710 руб. до 77,0824 руб.

Золото будет стоить 2 578,51 рублей за грамм, серебро — 30,91, платина — 1 766,81, палладий — 2 305,65 руб./гр.


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