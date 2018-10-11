Россиянам предлагают оплачивать долги соседей за ЖКУ

Как сообщает «Лента.ру», соответствующий доклад размещен на сайте ЦСР.

«Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников.

При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов», — поясняется в документе.

Оплатив долги соседей, члены ТСЖ смогут взыскать с них задолженность. Если собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по ЖКУ, обеспечением по долгу будет его квартира.