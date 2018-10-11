«Райки», «Среда», ул. Ново-Казанская. Что увидел губернатор на проблемных объектах
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Для автолюбителей. В Пензенской области введут контроль за ценами на техосмотр
Вам будет интересно
Наши новости
Россияне будут расплачиваться картой «Мир» с помощью браслетов и брелоков
Специалисты научились диагностировать рак на ранней стадии
Российские ученые создали искусственное мясо
Штраф за ложный вызов экстренных служб могут увеличить в пять раз
Новые законодательные инициативы Госдумы, которые могут изменить жизнь
Сервис BlaBlaCar станет платным
Россиянин нашел в реке кости мамонта
В России отключение аналогового ТВ перенесли на две недели
Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона
В России предложили ввести индивидуальные счетчики тепла

Россиянам предлагают оплачивать долги соседей за ЖКУ

11 октября в 17:33 244 просмотра
(ЦСР) подготовил предложение по реформе института ТСЖ, которое предусматривает солидарную ответственность членов товарищества за коммунальные долги соседей.

" data-title="Россиянам предлагают оплачивать долги соседей за ЖКУ — Пенза-пресс, рунет за день">

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил предложение по реформе института ТСЖ, которое предусматривает солидарную ответственность членов товарищества за коммунальные долги соседей.

Как сообщает «Лента.ру», соответствующий доклад размещен на сайте ЦСР.

«Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников.

При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов», — поясняется в документе.

Оплатив долги соседей, члены ТСЖ смогут взыскать с них задолженность. Если собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по ЖКУ, обеспечением по долгу будет его квартира.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...