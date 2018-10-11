Пензенец затолкал незнакомцу в горло ветку

По данным суда, в июле пьяный пензенец ночью находился на улице, там ему встретился незнакомец. Мужчина вступил с прохожим в словесную перепалку, а потом избил. Затем злоумышленник отломил ветку дерева и засунул ее в глотку несчастному, после чего стукнул по голове. Пострадавший погиб на месте от удушья инородным предметом.

В процессе судебного заседания житель Пензы признал свою вину в содеянном и извинился перед родственницей убитого. В результате мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Кроме того, виновный должен возместить семье погибшего деньги на его похороны, а также — моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.