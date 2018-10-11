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Пензенская область — лидер в ПФО по приросту скота на убой и надоя молока

11 октября в 17:59 160 просмотров
, а также надоя молока.

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Пензенская область лидирует среди регионов ПФО по приросту производства скота и птицы на убой, а также надоя молока.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза со ссылкой на данные территориальной службы статистики, регион находится на первом месте в ПФО по приросту производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, показатель — 109,9%. Также Пензенская область лидирует в округе по приросту надоя молока в крупных, средних и малых сельхозорганизациях — 116,9%.

Среднемесячная зарплата в отрасли также является самой высокой по ПФО, за отчетный период она составила 25230,9 рублей — на 4,2% выше уровня аналогичного периода 2017 года.


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