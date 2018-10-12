В Чемодановке на трассе столкнулись 6 авто. ФОТО

По предварительным данным, 11 октября в 17.41 на трассе М-5 «Урал» в селе Чемодановка на улице Генералова столкнулись автомобили Audi 100, «ВАЗ-2114», Opel, «ВАЗ-2110» и грузовой Mercedes с прицепом. В результате аварии пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Очевидец опубликовал фотографии с места аварии в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».