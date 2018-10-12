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В Чемодановке на трассе столкнулись 6 авто. ФОТО

12 октября в 09:32 460 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария с участием шести машин.

По предварительным данным, 11 октября в 17.41 на трассе М-5 «Урал» в селе Чемодановка на улице Генералова столкнулись автомобили Audi 100, «ВАЗ-2114», Opel, «ВАЗ-2110» и грузовой Mercedes с прицепом. В результате аварии пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Очевидец опубликовал фотографии с места аварии в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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