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В Шемышейском районе похитили малыша

12 октября в 10:03 428 просмотров
, это сделала группа людей.

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В Шемышейском районе Пензенской области возле дома похитили ребенка. По данным следствия, это сделала группа людей.

Вечером 10 октября девочка приехала домой с отчимом и его матерью. К ним подошли трое мужчин и брызнули в лицо из газового баллончика. Ребенка схватили, посадили в машину и уехали. Полицейские вместе со следователями выяснили, что малышку перевезли в Кировскую область.

11 октября правоохранительные органы Кировской области задержали похитителей. Оказалось, что ребенка забрал отец, который был лишен родительских прав.

«Следователи везут девочку в Пензу, чтобы передать ее матери. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.


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