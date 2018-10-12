В Пензе намерены продлить маршрут № 40

Пензенцы обратились к главе администрации города Виктору Кувайцеву с просьбой продлить маршрут микроавтобуса № 40 до Севера.

Мэр поручил управлению транспорта и связи города рассмотреть возможные варианты изменения схемы движения маршруток № 40, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В настоящее время микроавтобусы перевозят пензенцев от поселка ЗИФ до поселка Нефтяник.