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Пензячка едва не убила маленькую дочь

12 октября в 11:24 362 просмотра

В Пензенской области 30-летнюю женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровья маленькой дочери.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, вечером 2 мая девочка озоровала, бегала по квартире, кричала и каталась по полу. Мать, разозлилась, подошла к дочери и ударила ее ногой в живот. Скорую помощь женщина вызвала только через два дня, заметив, что малышке стало плохо.

Девочку доставили в больницу. Специалисты сказали, что состояние ребенка было очень тяжелым, и травма могла привести к летальному исходу.

В результате суд назначил пензячке три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, женщина подала апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


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