Названа дата прощания с профессором Василием Бондалетовым

Стала известна дата прощания с выдающимся лингвистом, профессором ПГУ Василием Даниловичем Бондалетовым. Оно состоится 13 октября в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко с 12.00 до 13.00.

Напомним, Василий Данилович Бондалетов скончался 11 октября в возрасте 90 лет. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Иван Белозерцев.

Василий Бондалетов родился 26 сентября 1928 года, не так давно он отпраздновал свое 90-летие. Всю жизнь он посвятил науке, на его счету — 615 публикаций, среди которых — больше двух десятков научных и учебных книг. В 1966-м он получил звание доктора филологических наук, с 1967 года являлся заведующим кафедрой русского языка и литературы в Пензенском педагогическом институте.