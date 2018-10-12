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Названа дата прощания с профессором Василием Бондалетовым

12 октября в 11:39 168 просмотров
, профессором ПГУ Василием Даниловичем Бондалетовым. Оно состоится 13 октября в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко с 12.00 до 13.00.

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Стала известна дата прощания с выдающимся лингвистом, профессором ПГУ Василием Даниловичем Бондалетовым. Оно состоится 13 октября в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко с 12.00 до 13.00.

Напомним, Василий Данилович Бондалетов скончался 11 октября в возрасте 90 лет. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Иван Белозерцев.

Василий Бондалетов родился 26 сентября 1928 года, не так давно он отпраздновал свое 90-летие. Всю жизнь он посвятил науке, на его счету — 615 публикаций, среди которых — больше двух десятков научных и учебных книг. В 1966-м он получил звание доктора филологических наук, с 1967 года являлся заведующим кафедрой русского языка и литературы в Пензенском педагогическом институте.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=AzfEkqebLUM

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