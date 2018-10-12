Банк «Кузнецкий» выпустил мобильное приложение для iOS

Банк «Кузнецкий» выпустил мобильное приложение (6+) для корпоративных клиентов в App Store для устройств с iOS.

В приложении «Kuzbank для бизнеса» можно смотреть выписки по счетам, получить остаток по счету, посмотреть истории совершенных платежей и корреспонденцию из банка.

«Kuzbank для бизнеса» — это удобный способ управлять финансами организации в любое время суток. Для начала работы с мобильным приложением необходимо подключиться к услуге ДБО в любом отделении банка (заполнить заявление, получить учетную запись и пароль для входа в систему), скачать бесплатно и запустить приложение в iPhone, iPad или iPod touch, ввести логин и пароль и задать собственный ПИН-код.

Работать с мобильным приложением могут только зарегистрированные пользователи системы ДБО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банка «Кузнецкий».

Напомним, приложение для бизнеса было успешно запущено на операционной системе Android.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка или по бесплатному телефону: 8−800−100−64−10.