В дома жителей Зари и Нефтяника пустили газ

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 12 октября зажег символический факел на площадке газораспределительной станции на пересечении улиц Барышникова и Счастливой.

Газопроводы имеют общую протяженность 3,1 километра. На их строительство потребовалось 37,8 млн рублей. К объекту планируют подключить 1800 домовладений, 824 земельных участка и многоэтажки общей площадью 66 616 кв. метров, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Пуск газа в жилые дома — это событие, которого все ждали с нетерпением. Район разрастается, и потребность в газе очень большая», — отметил губернатор.

В микрорайоне Заря предусмотрено строительство школ, детских садов, торговых центров.

«Микрорайон будет развиваться. Нужно строить здесь дороги, улучшать транспортное сообщение. Здесь многодетные семьи, им необходимо помогать. Администрация Пензы эту задачу знает. Нужно встречаться с людьми и в ускоренном режиме решать проблемы», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона также сообщил, что в 2019 году выделят средства на строительство в Заре детской спортивной площадки.