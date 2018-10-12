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Пензенец погиб на лестнице после ссоры с другом

12 октября в 13:45 386 просмотров

Жителя Пензы подозревают в убийстве 32-летнего приятеля. Следователи возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, вечером 29 сентября мужчина с другом выпивал у себя дома. Гость начал вести себя неадекватно, взял со стола нож и начал размахивать им. Хозяин квартиры схватил второй нож и несколько раз вонзил его в приятеля, выгнал его из квартиры и лег спать.

«Потерпевший скончался на лестничной площадке. Его тело обнаружили полицейские, которых вызвала соседка», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пензенца заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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