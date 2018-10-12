Купить квартиру и сэкономить на паркинге — новая акция ГК «Территория жизни»
А. Маркеев: Поступок Мамаева и Кокорина наложит печать позора на русский футбол
Владимир Соловьев: Небольшие каналы могут не пережить следующий год
Круговая порука? Имеют ли право отключить ЖКУ за долги соседа
Вам будет интересно
Наши новости
Андрей Кулинцев оставил пост первого зампреда правительства
Пензенская область — лидер в ПФО по приросту скота на убой и надоя молока
Пензенцев приглашают на конкурс управленцев «Лидеры России»
Корпоративные клиенты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом
В Пензенской области стали больше производить мяса и молока
В Пензе предприятия с высокими рисками ждут пристальные проверки
В домах Пензы начали устанавливать гигабитные коммутаторы от «Ростелекома»
Белозерцев занял 35 строчку рейтинга цитируемости губернаторов
Пензячка Ольга Атюкова стала заместителем полпреда президента в СЗФО
Канадцы высоко оценили работу «Дамате»

В Пензе к Новому году намерены открыть 95 елочных базаров

12 октября в 13:58 252 просмотра
объявила, что готова провести аукцион, который определит собственников, которые получат право на торговлю новогодними деревьями.

" data-title="В Пензе к Новому году намерены открыть 95 елочных базаров — Пенза-пресс, рунет за день">

Администрация Пензы на официальном сайте объявила, что готова провести аукцион, который определит собственников, которые получат право на торговлю новогодними деревьями.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в областном центре планируется открыть 95 елочных базаров. Площадь точки — 50 кв. метров. Аукцион на право продажи состоится 19 и 26 октября.

Начальная цена за право размещения одного елочного базара — 6592 рубля, сумма задатка для участия в аукционе — 3296 рублей, шаг — 329 рублей 60 копеек.

Заявки по реализации сосен и елей в Октябрьском и Железнодорожном районах будут принимать до 17 октября, в Ленинском и Первомайском — до 24 октября. Их можно подавать по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 122. Документы принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00. Подробности можно узнать по телефону 54−19−04.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...