В Пензе к Новому году намерены открыть 95 елочных базаров

Администрация Пензы на официальном сайте объявила , что готова провести аукцион, который определит собственников, которые получат право на торговлю новогодними деревьями.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в областном центре планируется открыть 95 елочных базаров. Площадь точки — 50 кв. метров. Аукцион на право продажи состоится 19 и 26 октября.

Начальная цена за право размещения одного елочного базара — 6592 рубля, сумма задатка для участия в аукционе — 3296 рублей, шаг — 329 рублей 60 копеек.

Заявки по реализации сосен и елей в Октябрьском и Железнодорожном районах будут принимать до 17 октября, в Ленинском и Первомайском — до 24 октября. Их можно подавать по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 122. Документы принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00. Подробности можно узнать по телефону 54−19−04.