Купить квартиру и сэкономить на паркинге — новая акция ГК «Территория жизни»
А. Маркеев: Поступок Мамаева и Кокорина наложит печать позора на русский футбол
Владимир Соловьев: Небольшие каналы могут не пережить следующий год
Круговая порука? Имеют ли право отключить ЖКУ за долги соседа
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе может увеличиться выкупная стоимость земельных участков
Победители пензенского конкурса профмастерства получили иномарки
Администрация месяц кормит бессоновцев обещаниями — «Жалобная книга»
Детям и студентам расскажут о пользе овощей и фруктов
Эксперты ГК «Дамате» выступили на форуме участников Президентской программы
В дома жителей Зари и Нефтяника пустили газ
Банк «Кузнецкий» выпустил мобильное приложение для iOS
Водитель сравнил пензенские, саратовские и чувашские дороги
Названа дата прощания с профессором Василием Бондалетовым
Пензенец выскочил на дорогу и затопал ногами из-за проехавших мимо маршруток

В Пензе объем мобильных платежей со счета Tele2 вырос в полтора раза

12 октября в 14:09 264 просмотра
, мобильные и денежные переводы, покупки в Google Play и на сайте AliExpress.

" data-title="В Пензе объем мобильных платежей со счета Tele2 вырос в полтора раза — Пенза-пресс, рунет за день">

Tele2 подвела итоги работы сервиса мобильной коммерции в Пензе. За три квартала 2018 года жители региона совершили платежи на 28 млн рублей. Самыми популярными услугами стали: оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, покупки в Google Play и на сайте AliExpress.

Оператор отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Пензе: год к году оборот сервиса увеличился в 1,5 раза. Каждый пользователь услуги сегодня проводит более трех операций в месяц, сумма одного платежа в регионе в среднем составляет 400 рублей, этот показатель вырос в полтора раза 2018 год.

В 2018 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них — банковская карта «Другие правила» с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис «Мобильные накопления», который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг — интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров, и круглосуточная консультация ветеринара.

«Потенциал рынка мобильной коммерции стремительно растет и представляет большой интерес для операторов. Пользователям удобно совершать покупки и оплачивать услуги «здесь и сейчас». Оплата с личного мобильного счета — это простой и доступный сервис, и с каждым днем он становится все более востребованным. Следуя интересам наших клиентов, мы постоянно совершенствуем качество наших сервисов и расширяем спектр товаров и услуг, которые можно оплатить с помощью счета мобильного телефона. В 2018 году Tele2 дополнила этот список более чем на десять тысяч позиций и одна из первых запустила сервис, позволяющий клиентам открывать выгодные вклады прямо с мобильного счета», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

Возрастные ограничения на сервисы — 16+.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...