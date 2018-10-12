В Пензе объем мобильных платежей со счета Tele2 вырос в полтора раза

Tele2 подвела итоги работы сервиса мобильной коммерции в Пензе. За три квартала 2018 года жители региона совершили платежи на 28 млн рублей. Самыми популярными услугами стали: оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, покупки в Google Play и на сайте AliExpress.

Оператор отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Пензе: год к году оборот сервиса увеличился в 1,5 раза. Каждый пользователь услуги сегодня проводит более трех операций в месяц, сумма одного платежа в регионе в среднем составляет 400 рублей, этот показатель вырос в полтора раза 2018 год.

В 2018 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них — банковская карта «Другие правила» с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис «Мобильные накопления», который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг — интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров, и круглосуточная консультация ветеринара.

«Потенциал рынка мобильной коммерции стремительно растет и представляет большой интерес для операторов. Пользователям удобно совершать покупки и оплачивать услуги «здесь и сейчас». Оплата с личного мобильного счета — это простой и доступный сервис, и с каждым днем он становится все более востребованным. Следуя интересам наших клиентов, мы постоянно совершенствуем качество наших сервисов и расширяем спектр товаров и услуг, которые можно оплатить с помощью счета мобильного телефона. В 2018 году Tele2 дополнила этот список более чем на десять тысяч позиций и одна из первых запустила сервис, позволяющий клиентам открывать выгодные вклады прямо с мобильного счета», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

Возрастные ограничения на сервисы — 16+.