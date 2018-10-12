Купить квартиру и сэкономить на паркинге — новая акция ГК «Территория жизни»
А. Маркеев: Поступок Мамаева и Кокорина наложит печать позора на русский футбол
Владимир Соловьев: Небольшие каналы могут не пережить следующий год
Круговая порука? Имеют ли право отключить ЖКУ за долги соседа
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе может увеличиться выкупная стоимость земельных участков
Победители пензенского конкурса профмастерства получили иномарки
Администрация месяц кормит бессоновцев обещаниями — «Жалобная книга»
Детям и студентам расскажут о пользе овощей и фруктов
В Пензе объем мобильных платежей со счета Tele2 вырос в полтора раза
В дома жителей Зари и Нефтяника пустили газ
Банк «Кузнецкий» выпустил мобильное приложение для iOS
Водитель сравнил пензенские, саратовские и чувашские дороги
Названа дата прощания с профессором Василием Бондалетовым
Пензенец выскочил на дорогу и затопал ногами из-за проехавших мимо маршруток

Эксперты ГК «Дамате» выступили на форуме участников Президентской программы

12 октября в 14:13 226 просмотров
«Дамате» поделись опытом управления персоналом и использования маркетинговых технологий на форуме участников Президентской программы.

" data-title="Эксперты ГК «Дамате» выступили на форуме участников Президентской программы — Пенза-пресс, рунет за день">

Представители группы компаний «Дамате» поделись опытом управления персоналом и использования маркетинговых технологий на форуме участников Президентской программы.

Экспертами форума стали заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова и заместитель генерального директора по маркетингу Дарья Лащенко.

Полина Коннова выступила модератором секции «Управление собственной эффективностью. Современный руководитель: менеджер либо лидер». Она презентовала прогрессивные технологии, применяемые в компании, и поделилась успешным опытом управления персоналом с помощью автоматизированных HR-систем. В работе секции приняли участие 70 профильных специалистов.

Дарья стала спикером секции «Какие маркетологи нужны бизнесу». Она рассказала о трендовых направлениях маркетинга, раскрыла секреты продвижения бренда «Индилайт».

Стоит отметить, что ГК «Дамате» участвует в форуме второй год подряд. В этот раз она стала спонсором мероприятия.

«Интерес к развитию «Дамате» как визитной карточке региона очень велик. Мы охотно делимся успешными практиками, отработанными на наших предприятиях. Выступления наших спикеров собирают большие аудитории и вызывают интерес предпринимательского сообщества», — отметила Полина Коннова.

Напомним, форум состоялся в Пензе 10 октября, его тема была обозначена как «Прогрессивные технологии менеджмента: взгляд в будущее». В нем приняло участие 150 человек, в их числе — топ-менеджеры предприятий, выпускники программы, представители власти, преподаватели, иностранные гости.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Дамате"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...