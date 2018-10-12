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Пензенский рецидивист надругался на пляже над девушкой

12 октября в 14:33 846 просмотров

27-летнего жителя Пензенской области осудили за надругательство над несовершеннолетней и грабеж.

Установлено, что ночью 15 июля пьяный мужчина увидел на пляже несовершеннолетнюю девушку. Он оттащил ее в сторону от дороги, совершил насильственные действия сексуального характера и похитил у жертвы сотовый телефон, который стоит более 19 тысяч рублей.

Утром пензенца нашли и задержали полицейские.

«Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов, разбоя и изнасилования», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В результате мужчине назначили восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничение свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.


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