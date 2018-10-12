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Улица с «умным» светом и бесплатный Wi-Fi в центре. Как «Дом.ru» изменит Пензу

12 октября в 19:27 358 просмотров
«Дом.ru» планирует выйти на новый уровень развития в Пензе и области. Об инновационных проектах, которые сделают нашу жизнь качественнее и комфортнее, внедрении Интернета вещей и «умных» технологий журналистам на пресс-конференции рассказал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

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Компания «Дом.ru» планирует выйти на новый уровень развития в Пензе и области. Об инновационных проектах, которые сделают нашу жизнь качественнее и комфортнее, внедрении Интернета вещей и «умных» технологий журналистам на пресс-конференции рассказал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Целью визита главы холдинга в Пензу стало развитие соглашения о сотрудничестве с руководством области, подписанного ранее на Петербургском экономическом форуме.

«Мы планируем нарастить масштаб инвестиций, выйти на новый уровень в городе Пензе и области. Всего за время существования нашего подразделения здесь мы инвестировали около 500 млн рублей, и сегодня компания «Дом.ru» предоставляет услуги интернета и платного телевидения почти половине жителей города. Также около 25% услуг, связанных с интернетом, мы оказываем для юридических лиц. Но нас не удовлетворяет это, мы планируем дальнейшее развитие», — отметил Андрей Кузяев.

В частности, «Дом.ru» планирует произвести модернизацию сетей, чтобы предоставлять услуги в городе на скорости 1 Гбит/сек. Таким образом, уже через несколько лет пензенцы смогут получить качественно новую услугу.

«Мы живем в эпоху цифровой революции, цифровой экономики. Поэтому также мы хотели бы предоставлять услуги, связанные с повышением качества жизни наших клиентов, — например, внедрять «умные домофоны», «умный свет». Сегодня встречались с руководством области, мэром и предложили для Пензы построить улицу с умным освещением, которое будет ярче, дешевле и безопаснее. Это позволит не только хорошо видеть все, что вокруг тебя ночью происходит, и снижать преступность, но и сокращать количество ДТП», — пояснил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Кроме того, компания ведет переговоры с мэрией Пензы по созданию зоны бесплатного Wi-Fi на набережной, которая сейчас проходит реконструкцию, а также на ул. Московской.

Еще одно инновационное направление для компании — интернет вещей. По словам Андрея Кузяева, его появление изменит нашу жизнь еще больше, чем так называемого интернета людей.

«Раньше, чтобы принять решение, мы спрашивали мнение жены или друга, а теперь можно зайти на форум — и будешь знать мнение всей страны. Мы даже жить и думать стали по-другому благодаря интернету, назовем его интернетом людей. IoT еще больше изменит нашу жизнь, а именно — способ взаимодействия человека с внешним миром. Очень многое из того, что мы привыкли сами делать: включать и выключать свет, оплачивать счета за тепло и электроэнергию, открывать ключом дверь, следить за тем, где находятся наши дети, — за нас будет делать интернет», — рассказал он.

Сейчас компания завершила строительство первого этапа федеральной сети интернета вещей и занимается разработкой большого количества проектов и продуктов, которые вскоре могут быть реализованы и на территории Пензенской области. Причем речь — о технологиях, которые не только сделают более комфортной нашу повседневную жизнь, но и выведут на качественно новый уровень работу промышленных предприятий: «ЭР-Телеком» активно сотрудничает с нефтяниками, электроэнергетиками, сельхозпроизводителями.

«У нас много планов, сегодня мы все обсудили с губернатором. Он дал поручения по всем направлениям. Через некоторое время я планирую вернуться в Пензу, чтобы уже запустить эти проекты», — в завершение беседы с журналистами сообщил Андрей Кузяев.


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