Победители пензенского конкурса профмастерства получили иномарки

В Пензе состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса «Лучший по профессии».

В конкурсе приняли участие более 150 человек. Победители определялись в сферах приборостроения и АПК, строительства и транспорта, легкой, лесной и пищевой промышленности. Свои профессиональные навыки, знания и умения представили водители, трактористы, машинисты, пожарные в сфере лесотушения, каменщики, плиточники, пчеловоды, радиоэлектронщики, кондитеры и швеи, сообщает пресс-центр облправительства.

«В последние годы благодаря вашему труду по темпам роста индекса промышленного производства регион находится в тройке лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа. В текущем году также сохраняется положительная динамика основных экономических показателей промышленных предприятий Пензенской области. По итогам восьми месяцев 2018 года объем отгруженной продукции в промышленном комплексе составил 134,2 млрд рублей, а индекс производства вырос на 2,8%. Это обеспечило нам шестое место из 14 регионов округа», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор также отметил, что по итогам 2017 года были достигнуты хорошие показатели в сфере жилищного строительства. По вводу жилья на одного область занимает третье место среди регионов ПФО. В тройке лучших — и по темпам роста объемов строительно-монтажных работ за восемь месяцев текущего года.

«За тот же период в кондитерской отрасли зафиксировано увеличение объема производства — более чем 113%. Продукция предприятий кондитерского кластера экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев отдельно пожелал удачи победителю регионального этапа конкурса в номинации «Лучший кондитер», который будет представлять Пензенскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 30 октября в Тамбовской области.

Победителям и призерам областного конкурса профессионального мастерства губернатор вручил дипломы и ценные призы. Обладателям первых мест в каждой из десяти номинаций Иван Белозерцев передал ключи от автомобилей Datsun On-Do. Машины ждали своих владельцев у здания филармонии, на Юбилейной площади.

За вторые и третьи места призеров наградили телевизорами и ноутбуками. Все участники конкурса профессионалов получили поощрительные призы.

Кроме того, за организацию проведения конкурса «Лучший по профессии» Иван Белозерцев вручил благодарственные письма руководителям предприятий и учреждений области.