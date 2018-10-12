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За сутки на конкурс «Лидеры России» поступило более 24 тыс заявок

12 октября в 17:13 140 просмотров
«Лидеры России» (18+). Их прием стартовал 10 октября. За сутки поступило 24 308 анкет.

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До 24 октября проходит прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» (18+). Их прием стартовал 10 октября. За сутки поступило 24 308 анкет.

Это показатель выше, чем в прошлом году. Руководитель проекта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отмечает, что на этот раз заявки принимаются от иностранцев, которые хорошо знают русский язык, также возрастные рамки участников повысили до 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства.

«Призываю всех смелых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе!» — отметил он.

Как сообщают организаторы, по числу заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Далее расположился Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9,8%), Южный (8,7%), Дальневосточный (3,7%), Северо-Кавказский (3,14%) округа.

Подать заявку можно на сайте конкурса: https://лидерыроссии.рф/.


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