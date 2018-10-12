На проспекте Победы для водителей организовали зеленую волну (видео)

В Пензе начали масштабную борьбу с автомобильными заторами. Так, на проспекте Победы, правда пока в тестовом режиме, запустили так называемую зеленую волну. При соблюдении автомобилистами скоростного режима система поможет преодолеть всю магистраль без остановок.

Преодолеть проспект Победы теперь возможно за максимально короткое время. На одной из самых крупных транспортных артерий Пензы в тестовом режиме запустили так называемый план координации дорожного движения «Зеленая волна». Его суть заключается в том, что на скорости 60 километров в час любой автомобилист сможет преодолеть проспект, ни разу не остановившись на светофоре. Особое внимание разработчики системы уделяют регулировке движения в утренние и вечерние часы.

«Длительный достаточно процесс. За октябрь-ноябрь мы постараемся по максимуму освоить всю эту систему. Плюс она позволяет нам в режиме реального времени следить за светофорами. Она показывает светофор в рабочем режиме, не в рабочем режиме, позволяет удаленно менять фазы светофорных объектов», — пояснил директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

Над созданием зеленой волны в Пензе работают уже не первый год. В 2018-м в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» на проспекте Победы установили несколько новых светофоров, оборудованных специальными контроллерами. Кроме того, на средства городского бюджета был приобретен программный комплекс автоматизированной системы управления дорожного движения. Для него пишется суточная программа. Система позволяет удаленно менять фазы светофора, следить за тем работает он или нет.

«С левой стороны экрана вы видите непосредственно фазу работы светофорного объекта, который выделен. То есть мы сейчас видим, что светофорный объект проспект Победы — шестой проезд Пестеля в данный момент находится во второй фазе», — рассказал начальник отдела технических средств организации дорожного движения департамента ЖКХ Пензы Дмитрий Юдин.

Корреспонденты проверили, насколько исправно работает зеленая волна. При скорости движения 60 километров в час нам удалось безостановочно проехать семь светофоров из десяти. Однако изменения в работе светофоров пока смогли почувствовать не все автомобилисты.

«Не смог поймать. Постоянно я попадал под «красный». Вот именно час пик вечерний и утренний они разгрузят здорово этим, потому что стоим везде», — поделился мнением пензенец Вячеслав Оглоблин.

Всего в систему будет включено 99 светофоров, расположенных на центральных магистралях областного центра. Кроме проспекта Победы, зеленую волну планируют организовать на проспекте Строителей, улицах Калинина, Суворова, Пушкина, сообщает телеканал «Экспресс».