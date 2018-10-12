Пензенские активисты проверили пешеходные переходы (видео)

Пензенские общественники начали проверку состояния городских пешеходных переходов. Представители общественной палаты региона и общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками ГИБДД провели вечерний рейд в микрорайоне Арбеково. Задача — проверить, насколько безопасны переходы именно в темное время суток, в первую очередь, вблизи школ и детских садов.

Согласно официальной статистике, в 70% случаях люди погибают на «зебре» в результате наезда транспортных средств в темноте, две трети из них происходят на нерегулируемых пешеходных переходах. В Пензенской области, по данным регионального управления ГИБДД, с начала года произошло более 130 аварий в темное время. 123 человека получили ранения, 15 погибли.

Увидеть пешехода в темноте, тем более в темной одежде, — сложно даже водителю со 100% зрением. Чтобы не допустить аварии, автовладелец должен быть максимально сосредоточен на дороге, что удается не всегда. Среди автолюбителей есть и те, кто не снижает скорость даже при виде специальных дорожных знаков. И если такие встретятся на пути пешехода, трагедии будет трудно избежать. Особо опасны недостаточно освещенные пешеходные переходы. В Пензе ими заинтересовались представители общественности. Они начали проверку с улицы Ладожской, неподалеку от детского сада.

«Видно, что пешеходный переход недостаточно освещен, и поэтому не дай боже какая-нибудь трагическая ситуация чтобы не произошла, хотел бы обратиться к водителям и к пешеходам: будьте внимательны на пешеходных переходах, уступайте! Главное, чтобы не было несчастья», — сказал председатель Общественного совета при управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Михаил Шахов.

Активисты также обращают внимание на знаки и состояние самой разметки — по закону, ее износ должен быть не более 50%. Правда проблемы с освещением есть и у новых пешеходных переходов.

Переход на улице Собинова рядом с 64-й школой оборудовали в этом году, но освещение здесь не предусмотрено вовсе. Однако от аварий в темное время суток спасают лежачие полицейские, которые расположены по обе стороны от перехода.

Общественники уверены: даже такие элементы принудительного снижения скорости в темноте могут оказаться бесполезными. Активисты будут добиваться, чтобы каждый пешеходный переход в городе был освещен.

«Будем письмами способствовать принятию данных решений. Будут направлены письма в департамент ЖКХ Пензы с просьбой обеспечить достойное освещение пешеходных переходов, ведь это не только эти два — по городу их очень много», — заявил Михаил Шахов.

«Если органы и ведомства надлежащим образом не отреагируют, то, наверное, придется обращаться в органы прокуратуры, чтобы они сынициировали такие обращения в судебные органы», — сообщила представитель Общественной палаты Пензенской области Марина Жигалова.

В свою очередь, такие рейды общественники намерены продолжать. Инициативная группа планирует выявить все проблемные переходы Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».