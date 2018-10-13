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У главы минздрава Владимира Стрючкова появился новый зам

13 октября в 10:12 272 просмотра

В Пензенской области заместителем министра здравоохранения региона — начальником управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения назначили Марину Воробьеву.

Распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев. Новый замминистра будет курировать организацию помощи детям и службу родовспоможения, сообщает пресс-служба минздрава.

Марина Воробьева работала в Белинской центральной районной больнице. Прошла путь от педиатра подросткового кабинета до завполиклиникой.

Затем перешла на работу участковым врачом-педиатром детской поликлиники № 4. В министерство здравоохранения региона пришла в апреле 2018 года на должность начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/3962/

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