У главы минздрава Владимира Стрючкова появился новый зам

В Пензенской области заместителем министра здравоохранения региона — начальником управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения назначили Марину Воробьеву.

Распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев. Новый замминистра будет курировать организацию помощи детям и службу родовспоможения, сообщает пресс-служба минздрава.

Марина Воробьева работала в Белинской центральной районной больнице. Прошла путь от педиатра подросткового кабинета до завполиклиникой.

Затем перешла на работу участковым врачом-педиатром детской поликлиники № 4. В министерство здравоохранения региона пришла в апреле 2018 года на должность начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения.