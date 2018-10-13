В Пензе родители обвиняют врачей в смерти ребенка

В Пензенской области обсуждается инцидент, о котором в СМИ сообщили местные жители. Якобы из-за неправильной медпомощи скончался 6-летний ребенок.

Как передает penzainform.ru, в редакцию позвонил отец малыша. Он сообщил, что ребенок вечером играл и травмировал правую руку. Мать повезла его в травмпункт, где ему наложили лонгет. Через час у мальчика поднялась температура, к вечеру она достигла 40 градусов. Вызвали «скорую», а утром опять пошли в больницу.

Мужчина, которого цитирует портал, добавил, что в медучреждении переложили лонгет. Но к вечеру рука опухла, вызвали «скорую», специалисты «от госпитализации отговорили». Ночью малыша не стало.

Родитель, потерявший ребенка, утверждает, что вскрытие показало: из-за тугого лонгета начался некроз, пошла интоксикацию организма, в итоге отказали почки. Семья обратилась в региональное управление СКР.

Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.