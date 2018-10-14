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В Засечном в 2019 году приведут в порядок дороги на 15 улицах (видео)

14 октября в 17:59 164 просмотра
, а в следующем подрядная организация приведет в порядок еще порядка 15 улиц.

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В селе Засечном Пензенской области отремонтировали дороги в рамках реализации федеральной программы. В этом году работы в селе завершены, а в следующем подрядная организация приведет в порядок еще порядка 15 улиц.

Водители довольны, пешеходы тоже. Этого события они ждали не один год. В Засечном отремонтировали проезжую часть благодаря реализации в регионе федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

«Население не очень верило в то, что дороги будут построены, потому что каждый год их латали, щебенкой засыпали. Дочь, внук очень довольны, что у нас теперь эти дороги есть. Спокойно, свободно, машины чистые, не надо их мыть каждый день. Еще хочу сказать, что у меня приезжали родственники из Казахстана, тоже автолюбители. Они поражены нашими дорогами», — рассказала жительница села Татьяна Симакова.

«Теперь наши дети имеют возможность ходить в школу на дополнительные занятия во все учреждения, которые находятся на территории села по безопасным, качественным асфальтированным дорогам», — отметила заместитель директора по воспитательной работе школы с. Засечного Наталья Соломатина.

Ремонтировать дороги в Засечном в рамках федеральной программы начали в 2017-м. Параллельно работы велись и в Лебедевке. За два года в населенных пунктах привели в порядок 33 дорожных участка на сумму порядка 80 миллонов рублей.

«В рамках нашего договора было отремонтировано 20 дорог, в Засечном сельсовете было подготовлено щебеночное основание, уложено асфальтовое покрытие и произведено укрепление обочин щебнем», — сообщила директор организации-подрядчика Татьяна Моторина.

В селе осталось около 15 незаасфальтированных улиц. Их ремонт начнут в 2019-м. Кроме села Засечного, в программе собираются участвовать Богословка, Алферьевка, Мичурино и Кондоль. Они готовы вложить 15% финансов, 35% составит доля региона, вторую половину затрат на ремонт дорог оплатит федеральный бюджет, сообщает телеканал «Экспресс».


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