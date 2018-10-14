В Пензе педколледж получил грант на 10 млн рублей

В Пензе реализуют масштабный проект правительства России «Доступное дополнительное образование для детей». Грант на 10 миллионов рублей получил Пензенский социально-педагогический колледж.

Сейчас в учреждении проводят капитальный ремонт. Строители уже завершили отделку стен и замену окон. До конца ноября в колледже откроют многофункциональные кабинеты, где будут работать секции для детей. Скоро привезут специальное оборудование для занятий.

«Кабинеты будут постоянно трансформироваться, кроме одного кабинета, где будет стоять лазерный станок по техническому творчеству. Все остальные кабинеты будут возможность мебели, которую мы приобретаем, трансформировать, чтобы, проведя одно занятие, можно было поменять — здесь декоративно-прикладное, здесь вокал, здесь вещи, связанные с лего-конструированием, здесь ментальная математика и так далее», — рассказала директор Пензенского социально-педагогического колледжа Людмила Петрова.

Проект также подразумевает работу мобильного центра дополнительного образования, который будет приезжать в сельские школы. Специалисты колледжа уже начали проводить занятия по робототехнике, ментальной арифметике, английскому языку. Также детям предлагают посетить виртуальные экскурсии в передвижном планетарии, сообщает телеканал «Экспресс».