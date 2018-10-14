В Пензе Введенский храм стал доступнее для инвалидов (видео)

Доступная среда. В нашей стране для ее создания дома строят по особым проектам, объекты соцкультбыта оборудуют специальными подъемниками и пандусами. Для реализации идеи разработана государственная программа. Однако сделать мир вокруг доступным каждому, по мнению экспертов, невозможно без участия общественных организаций. Доступный храм, который появился в Пензе, — проект, реализованный «Кварталом Луи».

От Дома Вероники до Введенского храма — рукой подать. Активный пансион для молодых людей с инвалидностью находится на территории церкви. Ступени у входа — теперь не препятствие. Рядом — удобный пандус. Внутри храма на особых, низких аналоях образа святых угодников — Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Иконы — непростые, к ним можно прикоснуться. Тактильные образа были сделаны по специальному заказу. На каждой — точечная надпись шрифтом Брайля.

Сергей потерял зрение восемь лет назад из-за серьезных травм головы. Как приходилось нелегко в борьбе за существование, одному Богу известно. Найти силы жить, несмотря ни на что, помогли молитвы. Теперь он — в числе спикеров общественной организации «Квартал Луи» и своим личным примером вдохновляет тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. То, что в Пензе появился храм, доступный для всех, вне зависимости от состояния здоровья, Сергей считает значимым событием.

«Я, конечно, сам как священник в первый раз вижу такие необычные иконы. Удивлен и рад за тех людей, кто может прикоснуться к ним и познать святых и православную веру благодаря ним», — отметил настоятель Введенского храма иерей Сергий Козелков.

Тактильные иконы распложены так, чтобы к ним смог прикоснуться каждый, вне зависимости от того, ограничен он в движениях или нет. Высота аналой, подставок под образа — на уровне лиц тех, кто передвигается в инвалидных колясках. Рядом с особенными иконами — низкие подсвечники. Идея сделать Введенский храм доступным для всех, кто проживает в Доме Вероникии и приезжает в гости, возникла сразу после его открытия. Однако на реализацию плана потребовался не один месяц.

«Мы собирали по крупицам. Где-то иконы есть для слабовидящих, где-то — подсвечники для людей на колясках, подставки для икон низкие, чтобы можно было подъехать и к иконе приложиться. Придумывали со столярной мастерской нашей Пензенской епархии», — рассказала исполнительный директор общественной организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.



Как сообщает телеканал «Экспресс», основную часть оборудования закупили на средства президентского гранта в рамках программы «Лидеры изменений». Она создана общественной организацией «Квартал Луи» для молодых ребят с ограниченными возможностями из других регионов. Однако посетить доступный храм, расположенный в микрорайоне Веселовка, может каждый. Все, что мы делаем, должно приносить максимальную пользу, говорят в «Квартале Луи».