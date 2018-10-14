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Кузнецкие школьники представили выставку «Природа и фантазия» (видео)

14 октября в 15:55 192 просмотра
«Природа и фантазия» (6+). В экспозицию вошли поделки учащихся всех городских школ с первого по 11-ый классы. Главное требование, которое предъявили организаторы к творческим работам, — это использование исключительно природных материалов.

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В городе Кузнецке Пензенской области в здании станции юных натуралистов представили традиционную выставку «Природа и фантазия» (6+). В экспозицию вошли поделки учащихся всех городских школ с первого по 11-ый классы. Главное требование, которое предъявили организаторы к творческим работам, — это использование исключительно природных материалов.

Ежи, медведи, лоси и другие обитатели леса стали главными героями выставки «Природа и фантазия». Кузнецкие школьники постарались на славу. Учащиеся каждого учреждения представили красиво оформленную экспозицию творческих работ. Для изготовления поделок ребята использовали, в основном, шишки, желуди, рябину, семечки и солому.

В этом году воспитанники некоторых учебных заведений представили немало необычных работ. Так, ребята из школы № 15 смогли собрать в композицию рыбные кости, а учащиеся школы № 17 использовали в поделках мел, грифель карандаша и не только.

«Крупа, манка, гречка. Также там есть пшено, луковая шелуха и рис. Все это смешивалось с грифелем цветного карандаша и засыпалось на готовый материал. Также там присутствуют рожки. Мы их можем заметить в виде звездочек и рыбьего плавника», — рассказала ученица школы № 17 города Кузнецка Ксения Мельникова.

Авторов лучших работ, которые выбрало конкурсное жюри, наградили памятными дипломами, сообщает телеканал «Экспресс».


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