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В Пензе показали музыкальный спектакль о юности Муслима Магомаева (видео)

14 октября в 15:26 236 просмотров

В Пензенской областной филармонии показали музыкальный спектакль о юности Муслима Магомаева. В этом году исполняется 10 лет со дня кончины легендарного певца советской эстрады. Постановка вытроена как монолог.

С письма отца сыну и песни Фрэнка Синатры «Мой путь» начинается спектакль о жизни Муслима Магомаева — «Сердце на снегу». Отец выдающегося певца не дожил до окончания Великой Отечественной несколько дней, расти Магомаеву пришлось и вдали от матери. Спектакль действительно не столько о музыке, сколько о пути, о жизни, которая звучит, словно песня.

Неудачные прослушивания в детстве, первые опыты Магомаева на коллекционной скрипке, которые закончились тем, что будущий певец вскрыл инструмент, желая освободить музыкальный звук, первые выступления в Кремлевском дворце и долгожданный триумф. На сцене облечены в слова первые 30 лет жизни Магомаева. Исполнитель главной и единственной роли Альберт Жалилов настаивает, больше всего он стремился избежать подражания, сам выбор дался современному певцу нелегко.

«Мне понадобилось время, чтобы обдумать все и согласиться, но я не пожалел об этом, потому что очень интересная актерская, творческая работа по сохранению памяти того времени», — рассказал он.

Единственный собеседник главного героя — аккомпаниатор. Он периодически примеряет маски — первого концертмейстера Магомаева, директора музыкальной школы в Баку и, конечно, самой музыки того времени. Александр Каган — пианист-виртуоз из Санкт-Петербурга и Заслуженный артист России, и его творчество связано как раз с эстрадой советского времени.

«Эти песни не забудешь, не убьешь. Вы знаете, через эти них Муслим — совсем другой, вот это был золотой век», — отметил Александр Каган.

Магомаев скончался уже в 21-м веке, с момента его смерти в этом году исполняется 10 лет. Примечательно, но сама песня «Сердце на снегу», которую исполнял Магомаев, в спектакле не звучит, сообщает телеканал «Экспресс». Постановщики не исключают, что продолжат этот единственный в своем роде проект о жизни Муслима Магомаева. И за первыми 30 годами выведут на сцену факты о последующей жизни певца.


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